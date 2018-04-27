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Михаил Ведерников вместе с великолучанами наблюдал за матчем «Луки-Энергия» — «Псков-747»

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников вместе с великолучанами наблюдал за футбольным матчем команд «Луки-Энергия» и «Псков-747». Игра проходила в пятницу, 27 апреля, на стадионе «Экспресс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первой счет открыла великолукская команда на 56-й минуте. Ответный гол не заставил себя долго ждать: псковичи забили уже на 58-й минуте матча.

Перед началом игры болельщики поинтересовались у врио губернатора, за кого он будет болеть. «Я за наш, псковский футбол», — ответил Михаил Ведерников.

По окончании матча запланировано общение врио главы региона с футболистами.

Добавим, что матч закончился в ничью со счетом 1:1.

Напомним, сегодня Михаил Ведерников находится с рабочим визитом в Великих Луках. В ходе поездки он проконтролировал ход работ на стройплощадке корпуса школы №6 и провел выездное заседание оргкомитета по подготовке к проведению и празднованию Дня Победы.

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