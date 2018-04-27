0
20:23
ФОТОФАКТ: Горожане собрали нелегальные афиши дельфинария и выложили надпись «ВОН ИЗ ПСКОВА»
19:54
Выездное заседание оргкомитета по подготовке ко Дню Победы состоялось в Великих Луках
18:12
Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
18:06
Завершить до сентября капремонт в домах великолукских ветеранов поручил Михаил Ведерников
15:07
Мужчина на кухне – 2.0. № 17: Булгур с морепродуктами и маффины с грушей (ВИДЕО)
14:49
Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018
14:22
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
Еще новости
Общество

«Евровидение» изменило правила подсчёта голосов

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» объявили, что меняют правила подсчета голосов жюри. Об этом сообщается на сайте «Евровидения».

Как отмечается, изменение будет «тонким», но оно окажет значительный эффект. Организаторы напомнили, как система работала раньше.

«Например, если четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый — на последнее, то это могло лишить песню 12 очков от национального жюри», — говорится в сообщении.

Теперь каждый отдельный голос члена жюри будет «весить» меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри. Так, эффект от баллов будет зависеть от позиции, на которую член жюри поставит композицию участника.

«Другими словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние [оценки] на конечный результат», — рассказали организаторы, отметив, что система работает и в обратном порядке.

В 2016 году правила «Евровидения» подверглись серьезным изменениям впервые с 1975 года.

 

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Горожане собрали нелегальные афиши дельфинария и выложили надпись «ВОН ИЗ ПСКОВА»
27 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Горожане собрали нелегальные афиши дельфинария и выложили надпись «ВОН ИЗ ПСКОВА»
Выездное заседание оргкомитета по подготовке ко Дню Победы состоялось в Великих Луках
27 апреля 2018
Выездное заседание оргкомитета по подготовке ко Дню Победы состоялось в Великих Луках
Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
27 апреля 2018
Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
Завершить до сентября капремонт в домах великолукских ветеранов поручил Михаил Ведерников
27 апреля 2018
Завершить до сентября капремонт в домах великолукских ветеранов поручил Михаил Ведерников
Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018
27 апреля 2018
Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018 3
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
27 апреля 2018
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
27 апреля 2018
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
27 апреля 2018
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной

Идет загрузка...