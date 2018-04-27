Участники экомарафона «Бумажный бум» собрали 9,5 тонн макулатуры

20:26, 27 апреля 2018, ПАИ

9,5 тонн макулатуры собрали в п. Бежаницы участники экомарафона «Бумажный бум», организованного Полистовским заповедником при поддержке Бежаницкого РАЙПО. Определены победители марафона, которые получат в подарок сертификаты на посещение экскурсии в Полистовский заповедник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Самыми активными экомарфонцами стали школьники. Ученики Бежаницкой школы и их родители сдавали макулатуру в номинации для школьных классов «Друзья планеты», семейной номинации «Хранители природы» и номинации для образовательных учреждений «Зелёная школа».

Ученики 3 «В» класса проявили инициативу и пришли к месту сбора макулатуры с агитационными плакатами.

Также мероприятие по сбору макулатуры посетили самые юные участники марафоны – воспитанники детских садов «Светлячок» и «Ромашка». Все пришедшие получили в подарок сувениры от Полистовского заповедника, а также узнали чуть больше о дальнейшей судьбе собранной макулатуры.

Несмотря на то, что экомарафон «Бумажный бум» был рассчитан на жителей поселка Бежаницы, к нему присоединились Кудеверская и Чихачевская школы, собравшие 856 и 786 кг макулатуры соответственно.

Кроме того, вне соревнования макулатуру сдали «Друзья Полистовского заповедника» из деревни Цевло (1370 кг).

Полный список победителей экомарафона «Бумажный бум»:

1. Номинация для организаций «Ответственный подход»

Победитель: Бежаницкий районный центр культуры – 205 кг макулатуры. Приз – сертификат на посещение экскурсии в Полистовский заповедник.

2. Номинация для образовательных учреждений «Зелёная школа»

Победитель: Кудеверская школа - 856 кг макулатуры, 54 ученика (15,85 кг/ученика). Приз – сертификат на посещение экскурсии в Полистовский заповедник.

Поощрительные призы получат Чихачевская школа (786 кг, 89 учеников, 8,83 кг/ученика) и Бежаницкая школа (2700 кг, 647 учеников, 4,17 кг/ученика).

3. Номинация для школьных классов «Друзья планеты»

Победители: первое место разделили 3 «В» (863 кг) и 3«Б» (856 кг) классы Бежаницкой школы. Призы – сертификаты на посещение экскурсии в Полистовский заповедник.

Поощрительным призом будет награжден 3 «А» класс с результатом – 625 кг макулатуры.

4. Семейная номинация «Хранители природы»

Победители: семья Драненковых – 340 кг макулатуры. Приз - сертификат на посещение экскурсии в Полистовский заповедник.

Поощрительные призы получат также семья Попенковых (142 кг) и семья Назлухановых (204 кг).

5. Специально для самых маленьких участников экомарафона была добавлена еще одна номинация - «Аистята».

Победителем стал детский сад «Светлячок» с результатом 125 кг. В качестве приза он получит напольную игру от Полистовского заповедника.

Самая активная средняя группа «Рябинка» (101 кг) получит поощрительный приз – детские энциклопедии о природе.

В ближайшее время вся собранная макулатура отправится на переработку. Средства, вырученные от сдачи макулатуры, пойдут на озеленение парков посёлка Бежаницы, которое запланировано на середину мая. Часть саженцев отправится в Кудеверь, Чихачево и Цевло.

Полистовский заповедник планирует возродить традицию сбора макулатуры в п. Бежаницы и сделать экомарафон «Бумажный бум» ежегодным мероприятием. Так что начинать сбор макулатуры для участия в следующем марафоне можно уже сейчас.

При правильном обращении бумага может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. Подсчитано, что переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды и 1000 кВт электроэнергии и ионизированный кислород, достаточный для 30 человек. Экомарафон «Бумажный бум» призван напомнить жителям поселка Бежаницы о необходимости бережно относиться к природным ресурсам и дает возможность каждому внести свой вклад в сохранение планеты.

Администрация Полистовского заповедника благодарит за помощь в проведении экомарафона «Бумажный бум» Бежаницкое РАЙПО, учеников Бежаницкой школы – Васильева Ивана, Васильеву Ольгу, Петрову Наталью и Петрова Дениса, а также Максима Илюшечкина