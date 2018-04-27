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Общество

Сформирован новый состав Общественной палаты Псковской области

Новый состав Общественной палаты Псковской области окончательно сформирован. В пятницу, 27 апреля, 24 члена Общественной палаты региона, ранее утвержденные врио Губернатором области Михаилов Ведерниковым и депутатами Псковского областного Собрания, избрали из числа кандидатов, представленных местными общественными объединениями, последние 12 членов команды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По результатам голосования в состав Общественной палаты области вошли руководитель Струго-Красненского отделения Российского движения школьников, учитель Елена Александрова, член Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето» Кирилл Богачев, директор Центра молодежного инновационного творчества «Юный техник» Алексей Гиацинтов, руководитель Племенного завода «Вязье» Сергей Зубарев и председатель Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» Алексей Иванов.

Общественной работой в палате будут заниматься и председатель Первичной профсоюзной организации студентов Псковского государственного университета Алена Козлова, учитель псковской школы № 13 Владимир Колпаков, социальный педагог-школьный инспектор из Палкинской школы Татьяна Крипайтис, директор великолукского лицея № 11 Елена Рождественская.

Среди выбранных членов Общественной палаты также руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат», учитель технологии Гдовской школы Андрей Нудьга, член молодежной общественной благотворительной организации «Студенческое Правительство города Пскова» Елизавета Робина и региональный координатор федерального проекта «Трезвая Россия», член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Яковлев.

Напомним, что в соответствии с региональным законодательством Общественная палата Псковской области формируется в количестве 36 человек: 12 членов палаты утверждаются губернатором области по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений; 12 членов утверждаются Псковским областным Собранием депутатов по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений; оставшиеся 12 членов избираются членами Общественной палаты, утвержденными губернатором области и Собранием депутатов, из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

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