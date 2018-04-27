Псковским судовладельцам и судоводителям напоминают о возможностях портала госуслуг

20:42, 27 апреля 2018, ПАИ

Указом Президента РФ введена в действие система оказания государственных услуг через единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Несмотря на то, что все услуги, оказываемые ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области», требуют личного обращения, данный портал можно использовать для подачи заявления и прилагаемых документов для регистрации, освидетельствования маломерных судов и аттестации судоводителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Оплачивая государственную пошлину через ЕПГУ, гражданин имеет серьезную скидку в 30%. Заявление будет принято, приложенные документы рассмотрены и проверены, заявителю назначат время прибытия для оказания государственной услуги.

При обращении через ЕПГУ для корректной работы и качественного оказания государственных услуг, судоводителей и судовладельцев просят действовать по схеме (заявление и документы - оплата государственной пошлины - прибытие в установленное время для получения государственной услуги). Для упрощения связи необходимо в своих данных указывать номер мобильного телефона.

Для получения выписки из реестра маломерных судов - обращаться в ГИМС того субъекта, в котором зарегистрировано маломерное судно.

Поскольку данная система отрабатывается, судовладельцев и судоводителей просят (тех, кто подал заявление на оказание государственной услуги через ЕПГУ) не забывать приходить в назначенное время в подразделение ГИМС с оригиналами документов.

Для уточнения информации можно позвонить на номер 8(8112)79-49-77.