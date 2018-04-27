В Великих Луках стартовала акция «Спорт против наркотиков!»

20:52, 27 апреля 2018, ПАИ

Основными целями акции «Спорт против наркотиков!» является пропаганда здорового образа жизни, формирование ответственного отношения к своему здоровью, а также профилактика наркомании среди молодежи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках проведения акции сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки при поддержке администрации города и футбольной команды «Энергия Великие Луки» организовали для учащихся средних школ и студентов высших учебных заведений города бесплатные билеты на матч профессиональной футбольной лиги.

Команды «Псков 474» и «Энергия Великие Луки» встретились 27 апреля на стадионе «Экспресс» в городе на Ловати. Результат матча — ничья 1:1.