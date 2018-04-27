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Общество

Полицейские и общественники обсудили с родителями учащихся псковского лицея №8 вопросы, связанные с проявлениями киберпреступности

В Пскове полицейские и общественники провели профилактическую встречу в многопрофильном правовом лицее №8. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в общении с гостями приняли участие родители старшеклассников. По единодушному мнению собравшихся, тема, предложенная для обсуждения, носит исключительно актуальный характер.

Как считают специалисты, понятие киберпреступности включает в себя не только деяния, совершенные в глобальной сети Интернет. Оно распространяется на все виды преступлений, совершенных в информационно-телекоммуникационной сфере,

Перед родительской аудиторией выступили заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев, сотрудник отделения «К» УМВД Роман Виноградов. Во встрече приняла также участие инспектор ПДН отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову лейтенант полиции Ольга Зайцева.

Подчеркивалось, что семья – это базис для любого человека. Именно здесь он получает информацию об окружающем мире и развивается. Родители являются главным авторитетом в глазах ребенка, а семейные традиции и правила представляются ему самыми правильными. Дети, воспитывающиеся в семьях, где царит недоверие, насилие и жестокость, несут подобную схему общения и в общество.

Агрессия в подростковом возрасте становится нередко типичной поведенческой особенностью. Не случайно появился в соцсетях и такой тренд как «скулшутинг» - стрельба в учебных заведениях. С этим явлением не раз уже сталкивались в США и других странах. На многих ресурсах в Сети возникает немало различных сообществ, пропагандирующих подростковое насилие.

С учетом этого родители должны стать для несовершеннолетнего близкими друзьями, с которым можно поделиться своими переживаниями и не бояться быть отвергнутым. Именно чувство отверженности собственными родителями может толкнуть тинейджера, порой, на самые необдуманные поступки.

Подобные профилактические встречи псковские полицейские и представители Общественного совета при УМВД проводят с учащимися, педагогами и родителями учебных заведений на регулярной основе.

 

 

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