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Общество

Николай Козловский: Реализация всех пунктов плана мероприятий к 850-летию Великих Лук сделает город привлекательным для инвесторов и горожан

Реализация всех пунктов плана мероприятий к 850-летию Великих Лук сделает город привлекательным для инвесторов и будет способствовать созданию комфортных условий для горожан, в результате чего окончившая иногородние вузы молодежь будет возвращаться в Великие Луки, заявил глава города Николай Козловский. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания межведомственной группы по контролю за исполнением плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 850-летия Великих Лук, которое проходит сегодня, 27 апреля.

Николай Козловский поблагодарил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который, по его словам, активно взялся за реализацию пунктов плана, благодаря чему решен ряд проблем. Глава города отметил, что реконструкция великолукского театра дала «новый импульс развитию города». Кроме того, по его словам, «большое достижение – путепровод». Он подчеркнул, что все работы там идут согласно календарному графику, однако нужно расширить улицы, что позволит обеспечить нормальное движение и гарантирует отсутствие пробок.

Николай Козловский также сообщил, что за последние годы 2414 человека въехали в новые квартиры по программе переселения из ветхого жилья. Он добавил, что городу необходимо строительство новых детских садов, требуется реконструкция школы № 6, важно завершить начатое в 2016 году строительство велоцентра. Также ждут реконструкции Дом культуры им. Ленина, детская музыкальная школа. Ждет начала реставрационных работ Великолукская крепость. Глава Великих Лук добавил, что в городе очень низкий процент газификации ряда районов.

«Все мероприятия, предусмотренные в плане, нужно в обязательном порядке исполнять», - резюмировал, заслушав доклад главы Великих Лук, Михаил Ведерников.

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