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Спорт

Великолукский велоцентр достроят в 2018 году

Великолукский велоцентр достроят в 2018 году, заявил председатель областного комитета по физкультуре и спорту Иван Штылин. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания межведомственной группы по контролю за исполнением плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 850-летия Великих Лук, которое проходит сегодня, 27 апреля.

Глава спорткомитета также добавил, что в реконструкции нуждается великолукская лыжная база, но для того, чтобы Минспорта рассмотрело соответствующую заявку, надо подготовить проектно-сметную документацию, причем 5 млн рублей будет стоить только экспертиза объекта.

«Давайте с подрядчиками обсуждать, возможно, они за свой счет сделают экспертизу», - предложил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он поручил Ивану Штылину проработать этот вопрос и доложить о результате 10 мая.

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