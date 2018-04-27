Публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Пскова за 2017 год прошли в зале заседаний Псковской гордумы

21:13, 27 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 27 апреля, в зале заседаний Псковской городской Думы (ПГД) состоялись публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Пскова за 2017 год, которые провёл глава города Иван Цецерский. С докладами выступили начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Василий Гончар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Как сказал Глава Пскова, в течение 2017 года изменения в бюджет города вносились 12 раз. В результате этих изменений, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом, доходы бюджета города увеличились на 713,1 млн. руб. (21,4%), расходы - на 715,6 млн. руб.(20,7 %). Дефицит за этот же период увеличился на 2,5 млн. руб. (2,0%). Так, уточненный бюджет на конец периода составил: доходы - 4 млрд 045 млн 473,1 тысяч рублей, расходы - 4 млрд 176 млн 070,9 тысяч рублей, дефицит - 130 млн 597,8 тысяч рублей.

Как сообщила в своем докладе Тамара Винт, финансирование города велось по 12 муниципальным программам, учитывающим основные направления деятельности органов местного самоуправления. Расходы на их реализацию составили 3,5 млрд. руб., что на 536,1 млн. руб. или на 13,3% меньше, чем в 2016 году. Вместе с тем, средний уровень исполнения по муниципальным программам выше на 1,3% чем в 2016 году, и составил 91,6%. Большая часть расходов - 2522,7 млн. рублей - это финансирование 5-ти муниципальных программ социальной направленности, вторая объёмная часть - 876,9 млн. рублей - на реализацию 3-х программ в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности.

Таким образом, в 2017 году из городского бюджета были направлены средства на завершение строительства новой школы на 1 350 мест - МБОУ «ПИЛГ»; окончание реконструкции улицы Калинина с примыкающими к ней улицами Детская, Георгиевская, Красных Просвещенцев, проведение реконструкция улицы Свердлова с прилегающими к ней парковыми зонами; выполнение капитального ремонта кровли МБОУ «МПЛ №8», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «ЕМЛ № 20», МБОУ «ППК», МБДОУ № 25 и МБДОУ № 34; капитальный ремонт ограждений МБОУ «Лицей № 4», МБОУ «ПТПЛ», МБДОУ № 42; изготовление проектной документации на реконструкцию стадиона «Машиностроитель». Также в 2017 году приобретено 30 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 20,1 млн. руб. Проведено переоборудование входной группы и ремонт фойе в МБУК «ГКЦ», в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры, установлено 12 детских площадок и другие.

Помимо этого, исполнение бюджета города в течение 2017 года зависело от размера безвозмездных поступлений. По сравнению с 2016 годом в отчетном году объём таких поступлений в бюджет города уменьшился на 603,6 млн. руб. (т.е. на 22,0%).

В общем объеме доходов в 2017 году удельный вес безвозмездных поступлений составил 55,8%, налоговых и неналоговых (т.е. собственных доходов) - 44,2%. По сравнению с 2016 годом объем налоговых доходов увеличился на 76,1 млн. руб. и составил 1 471,3 млн. руб. Неналоговых доходов в бюджет города поступило 224,2 млн. руб., что меньше, чем за 2016 год на 2 млн. руб. Дотации из областного бюджета составили 17 191,0 тыс. рублей, субсидии из областного и федерального бюджетов - 478 334,8 тыс. рублей; субвенции из областного бюджета - 15 109,7 тыс. рублей; иных межбюджетных трансфертов - 100 540,8 тыс. рублей.

Василий Гончар рассказал, что Контрольно-счетной палатой была проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Пскова за 2017 год, включая проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, и подготовлено заключение по результатам проведенной проверки.

Как отмечалось выше, в 2017 году не исполнен план по поступлению в бюджет только по одному налогу, а именно по земельному - 37,8 млн. рублей. Плановые назначения по неналоговым доходам не исполнены на 21,5%, недопоступило 61,3 млн. рублей. Кроме того, рассказал Василий Гончар, установлено наличие значительной просроченной дебиторской задолженности по поступлению неналоговых доходов и по доходам от штрафов.

«По результатам проведенного анализа Контрольно-счетной палатой города Пскова был сделан вывод, что отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Псков» за 2017 год соответствует требованиям бюджетного законодательства» - заключил Василий Гончар.

Иван Цецерский резюмировал: «Проблемные вопросы коллеги нам обозначили, будем продолжать работать. А обсуждение отчета об исполнении бюджета за 2017 год будет продолжено депутатами Псковской городской Думы на следующей сессии».