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Общество

Михаил Ведерников обратился в правительство по вопросу выделения средства на ремонт музыкальной школы в Великих Луках

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился в правительство РФ по вопросу выделения средств на ремонт музыкальной школы в Великих Луках. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с проходящего 27 апреля заседания межведомственной группы по контролю за исполнением плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 850-летия Великих Лук.

Жанна Малышева отметила, что в рамках 850-летия Великих Лук остаётся на контроле капитальный ремонт музыкальной школы в Великих Луках и Дома культуры имени Ленинского Комсомола. Она отметила, что за счёт средств города разработана проектно-сметная документация по этим проектам.   

Жанна Малышева подчеркнула, что изначально федеральные средства на эти объекты не были предусмотрены, и поблагодарила Михаила Ведерникова за его обращение  в Правительство РФ для выделения денег для ремонта музыкальной  школы. «На исправление документов у нас только есть праздничные дни», - добавила она.

«Протокол готовьте, чтобы после праздников можно было направить мое письмо на Мединского [министр культуры РФ]. Я тогда сделаю звонок», - сказал врио губернатора.

Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что вопросы по музыкальной школе решаемы и у региона есть шанс получить федеральное финансирование.

Михаил Ведерников поручил докладывать ему о  динамике решения вопроса по ремонту школы.

Также на заседании обсуждалось строительство детских садов в Великих Луках. Заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников отметил, что источник финансирования этих работ не был определён и строительство зависло, однако теперь появилась новая программа по открытию яслей, в рамках которой Псковской области выделены 244 млн рублей.  «Ведутся переговоры о перечне дошкольных учреждений», - сообщил он.

Михаил Ведерников дал распоряжение представить этот перечень и сформировать его таким образом, чтобы районы имели возможность в него попасть.

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