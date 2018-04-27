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Общество

Депутат Сергей Колосов профинансировал установку 9 скамеек на своем округе в Пскове

Сегодня, 27 апреля, первые две скамьи появились у подъездов многоквартирного дома по улице Стахановской, 17. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, на многочисленные просьбы жителей откликнулся депутат псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов. Депутат планирует за свой счет установить еще 7 скамеек около других подъездов.

«На территории моего округа проживает много людей преклонного возраста, естественно, им хочется присесть, пообщаться друг с другом или просто побыть на свежем воздухе» - объяснил парламентарий.

Территорию вокруг жилого дома жители убрали в первые дни объявленного городского месячника по уборке, теперь настал черед благоустройства.

«Мы стараемся поддерживать порядок там, где живем одной большой семьей. А нашему депутату огромное спасибо - сначала за помощь в ограждении палисадника, теперь вот скамьи у нас будут...», - рассказала старшая по дому Валентина Кондратьева.

Напомним, на территории Пскова продолжается весенний месячник по уборке и благоустройству. 28 апреля состоится общегородской субботник, в котором ожидается участие порядка 1000 человек, согласно заявкам в УГХ. Принять участие в субботнике приглашаются все желающие.

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