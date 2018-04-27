К середине мая должен быть объявлен конкурс на продолжение музеефикации великолукской крепости

21:23, 27 апреля 2018, ПАИ

Первый этап музеефикации крепости в Великих Луках был завершён к празднованию 850-летия Великих Лук, к середине мая должен быть объявлен конкурс на продолжение работ. Об этом сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева на заседании межведомственной группы по контролю за исполнением плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 850-летия Великих Лук, которое сегодня, 27 апреля, провёл врио губернатора Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Нужно, чтобы процесс этот был управляемым и, если мы увидим, что процесс неправильный, то приняли бы соответствующие решения», - сказал руководитель региона.

Елена Яковлева рассказала, что на проект музеефикации крепости были выделены 40 млн рублей, 15 млн рублей уйдет на работу на бастионах и на крепости. «Формируются брустеры, выравнивается геометрия, принято решение об организации прохода под северными воротами», - проинформировала она.