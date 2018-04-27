Великолукский путепровод откроют ко Дню города

21:22, 27 апреля 2018, ПАИ

«Если все будет складываться хорошо, а мы в этом уверены, то к Дню города Великие Луки [в 2018 году - 25 августа] мы откроем рабочее движение по путепроводу», - заявил руководитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания межведомственной группы по контролю за исполнением плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 850-летия Великих Лук, которое проходит сегодня, 27 апреля.

Он отметил, что все работы ведутся согласно графику, с начала апреля на улице Дьяконова реконструируются теплопровод, воздушные и кабельные сети. «С финансированием проблем нет», - заверил он. По словам Игоря Сильченкова, в общей сложности стоимость строительства путепровода составила более 2 миллиардов рублей.