0
20:23
ФОТОФАКТ: Горожане собрали нелегальные афиши дельфинария и выложили надпись «ВОН ИЗ ПСКОВА»
19:54
Выездное заседание оргкомитета по подготовке ко Дню Победы состоялось в Великих Луках
18:12
Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
18:06
Завершить до сентября капремонт в домах великолукских ветеранов поручил Михаил Ведерников
15:07
Мужчина на кухне – 2.0. № 17: Булгур с морепродуктами и маффины с грушей (ВИДЕО)
14:49
Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018
14:22
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
Еще новости
Общество

В Совете федерации предложили расширить возможности конфискации имущества

Два комитета Совета федерации — по обороне и безопасности и по конституционному законодательству и госстроительству — предложили правительству расширить перечень преступлений, по которым возможно применение конфискации имущества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст выступления председателя комитета по обороне Виктора Бондарева на заседании президиума Совета законодателей, состоявшегося в Санкт-Петербурге с участием президента Владимира Путина.

Также предлагается предусмотреть порядок изъятия собственности осужденных в случае ее фиктивной передачи родственникам или знакомым. Кроме того, сенаторы предлагают разработать механизмы возврата из-за рубежа средств, полученных преступным путем. Еще одно предложение — законодательно закрепить процедуры, мешающие сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест. Комитеты Совета федерации подготовили и направили соответствующие рекомендации в правительство.

Напомним, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает конфискацию имущества наиболее действенной мерой для наказания взяточников и профилактики подобных преступлений. Он предложил возродить этот институт на коллегии СКР 6 февраля.

Нормы, существовавшие до 2003 года, позволяли конфисковать любое имущество. Нынешний закон разрешает принудительно изымать только имущество и деньги, полученные преступным путем, а также оружие и наркотики и орудия преступления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Горожане собрали нелегальные афиши дельфинария и выложили надпись «ВОН ИЗ ПСКОВА»
27 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Горожане собрали нелегальные афиши дельфинария и выложили надпись «ВОН ИЗ ПСКОВА» 7
Выездное заседание оргкомитета по подготовке ко Дню Победы состоялось в Великих Луках
27 апреля 2018
Выездное заседание оргкомитета по подготовке ко Дню Победы состоялось в Великих Луках
Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
27 апреля 2018
Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
Завершить до сентября капремонт в домах великолукских ветеранов поручил Михаил Ведерников
27 апреля 2018
Завершить до сентября капремонт в домах великолукских ветеранов поручил Михаил Ведерников
Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018
27 апреля 2018
Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018 3
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
27 апреля 2018
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
27 апреля 2018
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
27 апреля 2018
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной

Идет загрузка...