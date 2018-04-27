В Совете федерации предложили расширить возможности конфискации имущества

21:47, 27 апреля 2018, ПАИ

Два комитета Совета федерации — по обороне и безопасности и по конституционному законодательству и госстроительству — предложили правительству расширить перечень преступлений, по которым возможно применение конфискации имущества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст выступления председателя комитета по обороне Виктора Бондарева на заседании президиума Совета законодателей, состоявшегося в Санкт-Петербурге с участием президента Владимира Путина.

Также предлагается предусмотреть порядок изъятия собственности осужденных в случае ее фиктивной передачи родственникам или знакомым. Кроме того, сенаторы предлагают разработать механизмы возврата из-за рубежа средств, полученных преступным путем. Еще одно предложение — законодательно закрепить процедуры, мешающие сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест. Комитеты Совета федерации подготовили и направили соответствующие рекомендации в правительство.

Напомним, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает конфискацию имущества наиболее действенной мерой для наказания взяточников и профилактики подобных преступлений. Он предложил возродить этот институт на коллегии СКР 6 февраля.

Нормы, существовавшие до 2003 года, позволяли конфисковать любое имущество. Нынешний закон разрешает принудительно изымать только имущество и деньги, полученные преступным путем, а также оружие и наркотики и орудия преступления.