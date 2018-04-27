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Общество

Путин поручил создать новый атлас мира

Президент РФ Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» об истинных названиях тех или иных объектов. Об этом он заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества в Петербурге, пишет Росбалт.

По словам Путина, предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все случаи переименования топонимов, носивших русские названия, будут верно трактоваться.

Поручение адресовано Росреестру, экспертам РГО и Минобороны.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки», — подчеркнул он. По словам Путина, это особенно заметно в Антарктиде, где топонимы, выбранные первооткрывателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгазеном, «почти вышли из оборота».

Кроме того, Путин заявил, что Минобрнауки РФ в ближайшее время утвердит концепцию географического образования.

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