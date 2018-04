ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

22:19, 27 апреля 2018, ПАИ

Шведский поп-квартет ABBA, распавшийся в начале 1980-х годов, сообщил о временном воссоединении. Как сообщается в официальном Instagram группы, музыканты решили записать несколько композиций. «Мы вчетвером почувствовали, что спустя 35 лет было бы здорово вновь объединить силы и войти в студию звукозаписи. Мы так и поступили. Вышло так, словно время остановилось, а мы просто были в коротком отпуске»,— говорится в заявлении квартета.

Сейчас записано две песни. Одна из них, I Still Have Faith In You («Я все еще в тебя верю».— англ.), будет исполнена на специальном телешоу, которое к декабрю подготовят американская телесеть NBC и британская Би-би-си.

Последнее совместное официальное выступление ABBA прошло в 1982 году. Четверо участников группы — Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад — хотя и выступали вместе позднее, но не в качестве музыкального коллектива.