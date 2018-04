Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля

09:10, 28 апреля 2018, ПАИ

Международная организация труда (International Labour Organization, ILO, русск. МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety and Health at Work), с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте, сообщает сalend.ru. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте. С

егодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Они организуются, как правило, силами местных властей, профсоюзных организаций, организаций работодателей и специалистов в области охраны труда.

Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы «эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных предприятий и фирм России».

Национальная культура охраны труда — это уважение права на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительства, работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, четко определяя права и обязанности, и когда наивысший приоритет отдается принципу профилактики.

По оценкам МОТ, каждый день в мире 6300 человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний — около 2,3 миллиона человек в год. Из этого числа около 317 тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных заболеваниями, связанными с работой.

Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. В результате неадекватного обеспечения стандартов охраны труда глобальной экономике наносится ущерб в размере 4% ВВП.

Поэтому МОТ и призывает все страны отмечать Всемирный день охраны труда, чтобы предотвращать несчастные случаи и снижать вероятность заболеваний на рабочих местах во всем мире.

Каждый из нас может внести свой посильный вклад в борьбу с травматизмом и аварийностью на рабочем месте. Правительства отвечают за инфраструктуру – законодательство и обслуживание, – необходимую для обеспечения здоровых условий работы и процветания предприятий. К этому относится разработка национальной политики и программ, а также систем надзора за обеспечением соблюдения норм и правил безопасности и гигиены труда на рабочих местах. Работодатели отвечают за безопасность и гигиену труда. Рабочие должны соблюдать правила безопасности, не подвергать себя и коллег необоснованному риску, знать свои права и участвовать в осуществлении профилактических мероприятий.

Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается проблемам, стоящим перед МОТ, и проходит под разными девизами: «Культура охраны труда на каждом рабочем месте», «Управление профессиональными рисками», «Безопасный труд - право каждого человека», «Продвижение охраны труда в «зеленой» экономике», «Профилактика профессиональных заболеваний», «Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах», «Вместе повысим культуру профилактики в охране труда», «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов», «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда» и др.