Международный день ветеринарного врача отмечается 28 апреля

09:57, 28 апреля 2018, ПАИ

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения, сообщает сalend.ru.

Сегодня отмечают свой праздник представители одной из самых добрых профессий — ветеринары. Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не дождутся слов признательности от своих четвероногих и пернатых пациентов, однако нет сомнений: животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасителям, чем люди. Ветеринарная медицина, или просто ветеринария, — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция. В 18 веке в Лионе открылась первая школа для врачей, которые лечат животных. Ее основал Людовик XV, чтобы остановить эпидемии, уничтожавшие большое количество домашнего скота.

Однако ветеринарные навыки, конечно, зародились намного раньше — наверное, уже тогда, когда люди завели первых домашних животных. Скот во все времена был дорог крестьянам, и о нем старались заботиться, берегли его от всяческих напастей, лечили от болезней — пусть не научными, но народными методами.

Профессия ветеринара всегда была уважаемой. Об этом говорит и повсеместная любовь к героям детских книжек — специалистам по лечению зверей: доктору Айболиту в России и странах бывшего СССР и доктору Дулиттлу (Doctor Dolittle) в англоязычном мире.

Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений — средних специальных и высших, — что говорит о популярности профессии.

В Международный день ветеринарного врача все представители этой специальности обязательно поздравят друг друга, а также поднимут бокал за здоровье своих пациентов. А хозяева домашних любимцев могут порадовать эскулапов словами благодарности.

Кстати, в России отмечается еще один похожий профессиональный праздник — Православный день ветеринара. Об его учреждении объявил в 2011 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Православный день ветеринара празднуется 31 августа – в День святых мучеников Флора и Лавра, к которым принято обращаться с молитвой о здоровье домашних животных.