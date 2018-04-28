Погрызть рябину для исцеления от зубной боли 28 апреля советует народный календарь

09:33, 28 апреля 2018, ПАИ

Пудов день наступил 28 апреля. В этот день церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима, сообщает сalend.ru. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».

Однако, после этого употреблять ягоды с дерева было уже нельзя, иначе боль могла вернуться.