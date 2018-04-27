Средняя ставка по вкладам в России снизилась до исторического минимума

22:30, 27 апреля 2018, ПАИ

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем рублевых депозитов физических лиц во второй декаде апреля снизилась до исторического минимума — 6,39% (в первой декаде месяца — 6,4%). Об этом говорится в сообщении Центробанка России, который ведет мониторинг средней максимальной ставки, пишет Коммерсант.

Этот показатель служит ориентиром для российского рынка вкладов: ЦБ с ноября 2017 года рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта (ранее порог составлял 3,5 п.п.) В список банков, которые мониторит ЦБ, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК "Открытие"», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Как сообщал “Ъ” в конце прошлого года, на фоне снижения ставок по вкладам и ужесточения политики ЦБ в сфере регулирования доходности этих продуктов у некрупных банков население теряет к ним интерес. В связи с этим активное продвижение госбанками своих собственных облигаций для широкого круга инвесторов, включая физлиц, может стать альтернативой вкладам.