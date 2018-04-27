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Общество

Путин призвал определиться с кадастровой ценой недвижимости, «не выжимая из россиян последние соки»

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с кадастровой ценой недвижимости в каждом регионе страны. Об этом он заявил на встрече с Советом законодателей в Петербурге, пишет Росбалт.

По мнению Путина, нужно внимательно смотреть, что в каждом регионе происходит с кадастровой ценой недвижимости. «С этим нужно совершенно точно конкретно разбираться по каждому региону», — добавил российский президент.

Глава государства попросил участников встречи также включиться в эту работу и определить, где представлена рыночная оценка, а где «какая-то надутая».

«Если цена неподъемная для граждан, это бессмысленно: чего же мы из граждан последние соки будем выжимать? И ничего не получим, потому что нечем платить», — высказался он.

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