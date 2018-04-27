0
21:53
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
21:13
Публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Пскова за 2017 год прошли в зале заседаний Псковской гордумы
19:42
Благоустройство территории школы №6 в Великих Луках идёт полным ходом
16:04
Бесплатная парковка в центре Пскова продается под застройку
14:40
Еще один торговый центр строится в районе Завеличья в Пскове
13:43
Более 16 тонн таиландского угревидного клария не пропустили через границу в Псковской области
12:55
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму
Еще новости
Экономика

Россельхознадзор разрешил ввозить турецкие томаты без ограничений по предприятиям

Россельхознадзор с 1 мая разрешает ввоз турецких томатов без ограничений по предприятиям. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что поставки разрешены из мест производства, свободных от томатной моли.

«При ввозе на территорию РФ указанной продукции в пунктах пропуска через государственную границу РФ будет осуществляться совместный с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики карантинный фитосанитарный контроль», — говорится в сообщении.

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Ограничения поэтапно снимались, под запретом пока остаются только поставки томатов. С 1 ноября правительство РФ разрешило ввоз турецких томатов в объемах, согласованных Минсельхозом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
27 апреля 2018
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
Публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Пскова за 2017 год прошли в зале заседаний Псковской гордумы
27 апреля 2018
Публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Пскова за 2017 год прошли в зале заседаний Псковской гордумы
Благоустройство территории школы №6 в Великих Луках идёт полным ходом
27 апреля 2018
Благоустройство территории школы №6 в Великих Луках идёт полным ходом
Бесплатная парковка в центре Пскова продается под застройку
27 апреля 2018
Бесплатная парковка в центре Пскова продается под застройку 9
Еще один торговый центр строится в районе Завеличья в Пскове
27 апреля 2018
Еще один торговый центр строится в районе Завеличья в Пскове 2
Более 16 тонн таиландского угревидного клария не пропустили через границу в Псковской области
27 апреля 2018
Более 16 тонн таиландского угревидного клария не пропустили через границу в Псковской области
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму
27 апреля 2018
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму 2
Развитием сотрудничества Псковской области и ПАО «Газпром» займётся совместная рабочая группа
26 апреля 2018
Развитием сотрудничества Псковской области и ПАО «Газпром» займётся совместная рабочая группа

Идет загрузка...