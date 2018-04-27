Россельхознадзор разрешил ввозить турецкие томаты без ограничений по предприятиям

22:53, 27 апреля 2018, ПАИ

Россельхознадзор с 1 мая разрешает ввоз турецких томатов без ограничений по предприятиям. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что поставки разрешены из мест производства, свободных от томатной моли.

«При ввозе на территорию РФ указанной продукции в пунктах пропуска через государственную границу РФ будет осуществляться совместный с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики карантинный фитосанитарный контроль», — говорится в сообщении.

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Ограничения поэтапно снимались, под запретом пока остаются только поставки томатов. С 1 ноября правительство РФ разрешило ввоз турецких томатов в объемах, согласованных Минсельхозом.