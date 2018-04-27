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Общество

Первый канал покажет «Евровидение»

Первый канал будет транслировать песенный конкурс «Евровидение-2018» 8, 10 и 12 мая. Об этом сообщили в дирекции Общественных связей телеканала, передает РИА «Новости».

«Первый канал представляет трансляции конкурса песни Евровидение-2018, который в этом году впервые пройдет в Португалии», — говорится в сообщении.

8 мая пройдет первый полуфинал конкурса, 10 мая — второй, а 12 мая состоится финал «Евровидения». Трансляция 8 мая начнется в 23.30, 10 и 12 мая — в 22.00.

Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break. В 2017 году, когда конкурс проходил в Киеве, Служба безопасности Украины отказалась пускать российскую исполнительницу на территорию страны. Первый канал принял решение не транслировать «Евровидение».

Ранее сообщалось, что «Евровидение» изменило правила подсчета голосов.

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