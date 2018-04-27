Суд отклонил аппеляцию гражданина Армении, осужденного к 8 годам тюрьмы за сбыт амфетамина в Великих Луках

09:05, 28 апреля 2018, ПАИ

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда оставлен без изменения обвинительный приговор суда в отношении гражданина Армении, осужденного по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования было установлено, что в конце 2016 года армянин, находясь около кафе «Лион» в Великих Луках, из корыстных побуждений, незаконно продал мужчине, действующему в интересах правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», наркотическое средство – амфетамин общей массой 1,9 грамма за 2 тыс.рублей, что является крупным размером.

Как отметили в пресс-службе, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств дела, данных о личности виновного, который совершил умышленное особо тяжкое преступление, суд, приняв во внимание позицию прокурора, пришел к обоснованному выводу о законности приговора в отношении осужденного, отказав ему в удовлетворении жалобы, в которой он указывал на непричастность к незаконному обороту наркотических средств.