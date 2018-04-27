На 2 тысячи рублей оштрафовали главу муниципального образования в Дновском районе за невыполнение требований прокурора

10:53, 28 апреля 2018, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 5 Дновского района Псковской области рассмотрел административное дело в отношении главы сельского поселения «Искровская волость» и оштрафовал его на 2 тысячи рублей за невыполнение законных требований прокурора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что в нарушение части 6 статьи 52 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией сельского поселения «Искровская волость» проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на официальном сайте в сети «Интернет» не размещены.

Представление прокуратуры, внесенное главе сельского поселения в связи с выявленными нарушениями, проигнорировано, нарушения закона не устранены, информация (ответ) о результатах рассмотрения представления в прокуратуру района не представлены.

Постановлением мирового судьи глава сельского поселения признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей.