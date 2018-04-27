0
11:04
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
09:16
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
20:24
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
09:16
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
22:36
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
16:04
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Еще новости
Происшествия

На 2 тысячи рублей оштрафовали главу муниципального образования в Дновском районе за невыполнение требований прокурора

Мировой судья судебного участка № 5 Дновского района Псковской области рассмотрел административное дело в отношении главы сельского поселения «Искровская волость» и оштрафовал его на 2 тысячи рублей за невыполнение законных требований прокурора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что в нарушение части 6 статьи 52 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией сельского поселения «Искровская волость» проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на официальном сайте в сети «Интернет» не размещены.

Представление прокуратуры, внесенное главе сельского поселения в связи с выявленными нарушениями, проигнорировано, нарушения закона не устранены, информация (ответ) о результатах рассмотрения представления в прокуратуру района не представлены.

Постановлением мирового судьи глава сельского поселения признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
27 апреля 2018
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
27 апреля 2018
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
25 апреля 2018
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис» 20
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
21 апреля 2018
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
19 апреля 2018
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
17 апреля 2018
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе

Идет загрузка...