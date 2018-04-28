На первой инвестиционной энергетической конференции приняли участие представители Псковской области

09:09, 28 апреля 2018, ПАИ

Представители Псковской области приняли участие в работе первой на Северо-Западе РФ инвестиционной энергетической конференции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отмечается, что Карелия открыла большой сезон многосторонних встреч и переговоров по синхронизации планов социально-экономического развития органов исполнительной власти с инвестиционными программами всех естественных монополий, ведущих работу на Северо-Западе.

Организаторами конференции выступили «МРСК Северо-Запада» и Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и правительства Республики Карелия. Впервые в работе конференции приняли участие представители таких инфраструктурных компаний как «Ростелеком», «Газпром газомоторное топливо», «Российские железные дороги», «Росгеология», «АБЗ Дорстрой».

Для обмена опытом и информацией в Петрозаводск своих представителей направили Псковская, Архангельская, Вологодская, Новгородская области и Ненецкий автономный округ. Псковскую область на конференции представлял Дмитрий Костримусов – заместитель генерального директора «Агентства инвестиционного развития Псковской области».

Участники мероприятия обсудили вопросы развития инвестиционного потенциала Карелии с учетом энергетической составляющей. Помощник полномочного представителя Евгений Карпичев, возглавляющий Организационный комитет конференции, отметил серьезный потенциал развития бизнеса в республике и привлечения инвестиций.

«В Карелии растет потребление электроэнергии, что является важным показателем устойчивого развития промышленности. Это гарантия создания новых рабочих мест, освоения новых проектов, что напрямую влияет на наполняемость регионального бюджета и рост социально-экономических показателей», – отметил Евгений Карпичев.

Участники выразили заинтересованность в применении нового подхода к обработке озвученных данных и полученной информации. Эксперты Проектного офиса «Стратегия» Стратегического партнерства «Северо-Запад» займутся синхронизацией стратегических документов и схем территориального планирования в регионах всего округа. Данные, которые представят естественные монополии и инфраструктурные компании Северо-Запада, станут основой для создания многофункциональной цифровой информационно-аналитической платформы.

«Получая доступ к информационной платформе, все заинтересованные стороны практически в режиме реального времени смогут отслеживать ход исполнения и возможные изменения инвестиционных планов инфраструктурных компаний. Влиять на процессы реализации целевых моделей ведения бизнеса и обеспечение законодательной защиты инвесторов», – прокомментировал Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Насколько полезным было участие в конференции, поделился делегат от Псковской области Дмитрий Костримусов – заместитель генерального директора «Агентства инвестиционного развития Псковской области».

«Несмотря на то, что проблемы в вопросах технологического присоединения и обеспечения ресурсами в регионах схожи – стоимость подключения, сроки выполнения работ, тарифы, – это не всегда означает, что можно найти их универсальное решение. Импонирует, что на конференции было озвучено предложение о применении индивидуального подхода к регионам с учетом их специфики. Надеемся, что сформулированный регионами запрос получит дальнейшее развитие и будет вынесен на обсуждение федеральных органов власти», – прокомментировал он.

Как напомнили в пресс-службе, Псковская область станет вторым по счету регионом Северо-Запада, где в этом году состоится инвестиционная энергетическая конференция.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» как один из организаторов инвестиционных конференций и в рамках Соглашений о сотрудничестве, подписанных с регионами Северо-Запада и Псковской областью, в частности, готово оказать содействие в отстаивании позиции партнеров о необходимости индивидуального подхода в развитии каждого региона округа.

Уже известно, что вслед за Карелией эстафету региональной инвестиционной энергетической конференции примет Псковская область. Определяется дата проведения конференции в Вологодской области в июне. 3-4 июля, по предварительной информации, пройдет межрегиональная инвестиционная конференция в Петербурге. До конца года планы стратегического развития регионов и инвестиционных программ инфраструктурных компаний и бизнеса сверят в Мурманской, Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми.