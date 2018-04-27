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Общество

Псковский филиал РСХБ выдал аграриям региона более 800 млн рублей

С начала текущего года Псковский филиал Россельхозбанка направил на проведение сезонных работ 881 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банковской организации.

Кредитные ресурсы использованы клиентами для приобретения минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, покупку сельхозтехники, запчастей и материалов для ее ремонта, закупки корма и молодняка сельскохозяйственных животных.

«Кредитование сезонных работ – один из приоритетов деятельности нашего филиала. Мы оказываем активную поддержку агрохозяйствам области в финансировании сезонных работ и занимаем 95% этого рынка в регионе», – отметил директор Псковского филиала РСХБ Александр Тихомиров.

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