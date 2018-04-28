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Общество

За отсутствие обязательных медосмотров сотрудников инспекция труда наказала псковское предприятие

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Агро Торф ЛТД» за несоблюдение трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в результате плановой выездной проверки установлено, что работники допущены к выполнению своих трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Кроме того, с нарушением требований проводились вводные инструктажи работников.

Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.

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