За отсутствие обязательных медосмотров сотрудников инспекция труда наказала псковское предприятие
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Агро Торф ЛТД» за несоблюдение трудового законодательства.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в результате плановой выездной проверки установлено, что работники допущены к выполнению своих трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Кроме того, с нарушением требований проводились вводные инструктажи работников.
Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.