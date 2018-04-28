Выставка работ Алексея Большакова «Истоки» откроется в Пскове 3 мая

09:28, 28 апреля 2018, ПАИ

3 мая в псковском Доме офицеров (улица комдива Кирсанова, 5) в 18:30 открывается выставка живописи «Истоки», на которой будут представлены работы фронтовика, Заслуженного художника России, действительного члена Петровской Академии изящных искусств, Алексея Большакова, сообщила Псковскому агентству информации организатор мероприятия Ольга Кошелькова.

Алексей Большаков скончался 14 мая 2014 года. В 19 лет, едва успев окончить I курс Ленинградского института имени И. Е. Репина (Академии художеств), Большаков ушёл на фронт (1941 год). Воевал в пехоте, в составе 332-й стрелковой 4-й Ударной армии (юг Псковской области, Прибалтика); после штурма города Вележа, его, контуженного, случайно нашли в воронке от снаряда, после этого он служил при штабе картографом, дошел до Кенигсберга,

Далее - жизнь с семьей в Литве (работал художником-декоратором в вильнюсском театре оперы и балета), затем – в Великих Луках, и – без малого тридцать лет – интенсивнейшая творческая жизнь в глухой деревне Харино Бор на юге Псковской области. В это время им были созданы лучшие произведения.

«Оказалось, что для него, коренного петербуржца, наилучшая мастерская – лесные и озёрные псковские просторы. Большаковский пейзаж – не красивая картинка, но – серьёзный разговор о вечном. Всю свою любовь, сомнения и муки сумел он выразить в живописных симфонических картинах. Речь в них – об истоках, о российской глубинке. Живопись поражает энергией и, одновременно, пронзительной нежностью», - отметила Ольга Кошелькова.