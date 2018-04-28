Бесплатно отдыхать в санаториях солдатам-контрактникам планирует разрешить Минобороны РФ

13:12, 28 апреля 2018, ПАИ

Минобороны Рф планирует уравнять в правах на санаторно-курортное лечение офицеров и контрактников, которые служат на должностях солдат и сержантов. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на ведомство.

Соответствующий проект поправок уже разработан и предполагается, что изменения вступят в силу уже в этом году.

Отмечается, что контрактник и члены его семьи раз в год во время отпуска на основании медицинских показаний смогут съездить в военный санаторий бесплатно. Те, кто получил ранение, травму или заболевание в ходе несения службы, получат путевку вне очереди.

Добавим, что на балансе Министерства обороны РФ находится 48 санаториев, который расположены, в частности, на Черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод и других экологически чистых районах.