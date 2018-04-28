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Общество

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Острове, Палкинском и Псковском районах

В Острове, Палкинском и Псковском районах сотрудники ГИБДД в ходе проводимых мероприятий установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Острове 27 апреля около 16 часов у дома по улице 1-го Мая полицейские остановили автомобиль «ГАЗ-2705», которым управлял нетрезвый местный 60-летний житель.

В Палкинском районе 26 апреля около 23 часов по деревне Шабаны на автомашине «ВАЗ-21099» задержан 30-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Псковском районе днем 27 апреля на дороге Новгород-Псков стражи порядка остановили иномарку «Мазда», за рулем которой находился нетрезвый 50-летний мужчина. По данным фактам проводятся проверки.

Как напомнили в пресс-службе, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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