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Общество

Новая модель крупнейшего российского беспилотника поступит в войска в 2019 году

В Вооруженные силы РФ поступит полностью российский вариант беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Форпост». Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что дрон производится только из отечественных комплектующих и начнет поступать в войска уже в 2019 году. Одними из первых беспилотники получат войска Балтийского флота.

Фото: ТАСС

Добавим, что беспилотник «Форпост» предназначен для решения разведывательных задач и корректировки огня артиллерии. Размеры и грузоподъемность БПЛА позволяют нести оптико-электронную аппаратуру и запас топлива.  

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