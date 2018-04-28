Новая модель крупнейшего российского беспилотника поступит в войска в 2019 году

13:19, 28 апреля 2018, ПАИ

В Вооруженные силы РФ поступит полностью российский вариант беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Форпост». Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что дрон производится только из отечественных комплектующих и начнет поступать в войска уже в 2019 году. Одними из первых беспилотники получат войска Балтийского флота.

Добавим, что беспилотник «Форпост» предназначен для решения разведывательных задач и корректировки огня артиллерии. Размеры и грузоподъемность БПЛА позволяют нести оптико-электронную аппаратуру и запас топлива.