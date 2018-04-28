18-летняя великолучанка похитила сумку у 93-летней прохожей

09:44, 28 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала лиц, которые разыскивались по подозрению в совершении грабежей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 25 апреля около 16 часов у дома по улице Энгельса неизвестная девушка открыто похитила у 93-летней прохожей сумку, в которой было около двух тысяч рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена, которая оказалась безработной и ранее судимой 18-летней великолучанкой. В настоящее время она задержана.

Как отметили в пресс-службе, по имеющимся сведениям, подозреваемая может быть причастна к совершению и других противоправных деяний в отношении пожилых граждан.

А утром 25 апреля в Великих Луках в помещении закусочной по улице Малышева неизвестный мужчина открыто похитил мобильный телефон у работницы данного заведения и скрылся.

В результате проведенных сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки оперативно-розыскных мероприятий личность преступника установили. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 31-летний житель Великих Лук.

В пресс-службе добавили, что мужчина также задержан, и в настоящее время проводится расследование.