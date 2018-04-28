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Общество

18-летняя великолучанка похитила сумку у 93-летней прохожей

В  Великих Луках полиция задержала лиц, которые разыскивались по подозрению в совершении грабежей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках  25 апреля около 16 часов у дома по улице Энгельса неизвестная девушка открыто похитила у 93-летней прохожей сумку,  в  которой было около двух тысяч рублей.  По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена, которая оказалась безработной и ранее судимой 18-летней великолучанкой. В настоящее время она задержана.

Как отметили в пресс-службе, по имеющимся сведениям, подозреваемая может быть причастна  к совершению и других противоправных деяний в отношении пожилых  граждан.

А утром  25 апреля  в Великих Луках в помещении закусочной  по улице Малышева  неизвестный мужчина открыто похитил мобильный телефон  у работницы данного заведения и скрылся.

В результате проведенных сотрудниками  ОМВД России по городу Великие Луки  оперативно-розыскных мероприятий личность преступника установили. Им оказался безработный,  ранее неоднократно судимый  31-летний житель Великих Лук.

В пресс-службе добавили, что мужчина также задержан, и в настоящее время проводится  расследование.

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