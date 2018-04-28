Собственные технологии сжижения газа планируют создать в России

13:29, 28 апреля 2018, ПАИ

Минпромторг РФ разработал и утвердил «дорожную карту» по локализации производства критически важного оборудования для сжижения природного газа (СПГ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения ведомства Михаила Иванова.

Предполагается создание новых научных разработок в части сжижения газа, а также полигонов для их тестирования. На это из бюджета может понадобиться порядка 10 млрд рублей.

Отмечается, что за время действия программы в России должна появиться собственная технология средне- и крупнотоннажного СПГ (мощностью от 1 млн тонн).

Добавим, что для создания собственных технологий по средне- и крупнотоннажному сжижению природного газа российские компании проведут ряд НИОКРов. Разработки протестируют на специальных полигонах и заводах.