Реализуемый на грант Росмолодежи проект Псковского молодежного центра стартовал в коррекционной школе № 1

12:27, 28 апреля 2018, ПАИ

Руководитель отдела трудового воспитания Псковского городского молодежного центра Ольга Безъязычная провела профориентационную встречу с воспитанниками коррекционной школы № 1 в рамказ проекта «Инклюзивная профориентация». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, во встрече приняли участие 38 воспитанников школы.

В рамках проекта для детей с отклонениями психического и умственного развития запланированы выезды профконсультанта в коррекционные школы, показы мультфильмов о важности профессионального выбора, информирование родителей о возможностях дальнейшего обучения и трудоустройства детей на базе «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца», организация экскурсий для подростков и их родителей или опекунов в мастерские. Участие бесплатное. Возраст школьников - от 14 до 18 лет.

В пресс-службе отметили, что проект «Инклюзивная профориентация» получил грантовую поддержку от Росмолодежи. Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону: 56-41-88.