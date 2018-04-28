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Общество

Реализуемый на грант Росмолодежи проект Псковского молодежного центра стартовал в коррекционной школе № 1

Руководитель отдела трудового воспитания Псковского городского молодежного центра Ольга Безъязычная провела профориентационную встречу с воспитанниками коррекционной школы № 1 в рамказ проекта  «Инклюзивная профориентация». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, во встрече приняли участие 38 воспитанников школы.

В рамках проекта для детей с отклонениями психического и умственного развития запланированы выезды профконсультанта в коррекционные школы, показы мультфильмов о важности профессионального выбора, информирование родителей о возможностях дальнейшего обучения и трудоустройства детей на базе «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца», организация экскурсий для подростков и их родителей или опекунов в мастерские. Участие бесплатное. Возраст школьников - от 14 до 18 лет.

В пресс-службе отметили, что проект «Инклюзивная профориентация» получил грантовую поддержку от Росмолодежи. Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону: 56-41-88.

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