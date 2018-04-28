Митинг памяти водрузившего знамя над Рейхстагом псковича состоится 30 апреля

09:57, 28 апреля 2018, ПАИ

30 апреля в 12:00 на кладбище «Орлецы-3» состоится митинг памяти ветерана Великой Отечественной войны, псковича Михаила Минина, водрузившему в этот день в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, в 19 лет Михаил Минин записался в ополчение. Он воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После ранения был госпитализирован, затем служил в артиллерийских войсках разведчиком, участвовал в освобождении Великих Лук, Невеля, Пустошки. Позже М. Минин воевал на территории Латвии, Польши, Германии. Его боевой путь пролёг до Берлина, где он служил в разведке 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии в звании сержанта.

Уже после войны Михаил Минин получил военное образование: окончил Военно-инженерную академию имени Куйбышева и до 1969 года служил в Вооруженных силах.