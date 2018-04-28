0
12:50
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango»
12:46
Весенний субботник на Гремячей горе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:31
Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО)
12:25
София Сопелева стала победительницей интернет-голосования за «Мисс Супер-фитнес 2018» на ПАИ
11:49
В Псково-Печерском монастыре скончался старец Адриан
11:10
Второй этап соревнований «Изборские скалы» пройдет 30 апреля
10:42
В центре Петербурга открылся ресторан псковской кухни
Еще новости
Общество

Пять велосипедов похитили в Пскове за первый квартал 2018 года

На территории Пскова в первом квартале 2018 года уже похищено пять велосипедов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве также напомнили о мерах, чтобы снизить риск кражи: не оставлять велосипед без присмотра; если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его противоугонным тросом; если возможно, ставить  велосипед в таком месте, чтобы он оставался на виду у владельца; не доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям; оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.

Кроме того, рекомендуется, пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убеждаться в их надежности и устойчивости; приковывать велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму; не забывать уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango»
28 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango»
Весенний субботник на Гремячей горе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 апреля 2018
Весенний субботник на Гремячей горе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО)
28 апреля 2018
Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО)
София Сопелева стала победительницей интернет-голосования за «Мисс Супер-фитнес 2018» на ПАИ
28 апреля 2018
София Сопелева стала победительницей интернет-голосования за «Мисс Супер-фитнес 2018» на ПАИ
В Псково-Печерском монастыре скончался старец Адриан
28 апреля 2018
В Псково-Печерском монастыре скончался старец Адриан 1
Второй этап соревнований «Изборские скалы» пройдет 30 апреля
28 апреля 2018
Второй этап соревнований «Изборские скалы» пройдет 30 апреля
В центре Петербурга открылся ресторан псковской кухни
28 апреля 2018
В центре Петербурга открылся ресторан псковской кухни 4
Митинг памяти водрузившего знамя над Рейхстагом псковича состоится 30 апреля
28 апреля 2018
Митинг памяти водрузившего знамя над Рейхстагом псковича состоится 30 апреля

Идет загрузка...