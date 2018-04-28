Пять велосипедов похитили в Пскове за первый квартал 2018 года

10:15, 28 апреля 2018, ПАИ

На территории Пскова в первом квартале 2018 года уже похищено пять велосипедов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве также напомнили о мерах, чтобы снизить риск кражи: не оставлять велосипед без присмотра; если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его противоугонным тросом; если возможно, ставить велосипед в таком месте, чтобы он оставался на виду у владельца; не доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям; оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.

Кроме того, рекомендуется, пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убеждаться в их надежности и устойчивости; приковывать велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму; не забывать уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу.