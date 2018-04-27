Очередное занятие провели для слушателей «Школы общественно-политического лидера» в Пскове

10:32, 28 апреля 2018, ПАИ

С основами психологии лидерства познакомил слушателей псковской «Школы общественно-политического лидера» психолог-консультант, бизнес-тренер Сергей Калинин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, на третьей лекции курса студенты узнали о том, какими личностными компетенциями должен обладать успешный политический лидер и как управлять переговорным процессом.

«Темы смешаны, и это неслучайно. Можно много говорить, но в основе всегда будут человеческие эмоции. С них и начнём, а потом перейдём к переговорам. Не хотел бы, чтобы это имело форму лекции, хотя рассказывать могу часами. Предлагаю сразу всё проверить на практике», - обозначил подход Сергей Калинин.

В ходе тренинга слушатели разбирались со своими чувствами и переживаниями соседей, рисовали рожицы напарников, а потом на время искали аргументы для решения абсурдных задач. При этом в каждой команде работал наблюдатель, фиксирующий эмоциональные перепады коллег и определяющий лидеров, которые помогают сосредоточиться на решении или задающие позитивный настрой.

«Почему одни команды бывают успешнее других?» – спросил студентов Сергей Калинин и привёл в качестве примера вывод одной из корпораций, серьёзно занимавшейся изучением вопроса. «Важно, чтобы в команде было позитивное принятие чужих идей, которое создаёт чувство психологической безопасности: Я могу высказывать этим людям своё мнение, даже если моё мнение не будет совпадать – меня не накажут. В психологии это называется «подкрепление» – как мы реагируем на чужие слова», - рассказал лектор.

На примерах командных заданий слушатели вместе с психологом разбирали примеры, как важно для лидера не потерять предложения в общем хоре, а подхватить их и обратить общее внимание, какими средствами это сделать и как совместно проработать. «Тут не всё просто – группы могут быть сплочены по-разному. Сильный лидер должен уметь достучаться до каждого участника», - предупредил Сергей Калинин.

Студенты узнали о том, зачем нужны в коллективе «люди-солнышки», которые поднимают настроение, и почему без них могут погаснуть даже самые гениальные идеи, как сфокусироваться на решении задачи и найти мотивацию.

«Мотивация легче возникает, когда в группе находятся равные по статусу люди, и которые не пытаются как-то его утвердить. Когда в группу приходит слишком умный эксперт, слишком большой начальник, решение, которое будут мотивировать всех в равной мере работать добровольно и с огоньком, с очень большой вероятностью не будет принято. В этом случае нужно либо выгонять экспертов, либо сами эксперты должны быть настолько умными, чтобы не вмешиваться. Тогда на эмоциональном уровне мы получаем сплочённую, позитивную, готовую штурмовать какие-то вершины группу», - поделился психолог.

Напомним, программа «Школы общественно-политического лидера» рассчитана на полтора месяца. Молодым людям предстоит прослушать курс из 10 лекций. Среди предложенных тем: политическое становление России, психология лидерства, формирование имиджа политика, избирательное право, партийные системы, избирательный процесс, коммуникации и электоральная социология. Слушателями школы стали студенты ПсковГУ, члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, представители молодёжных подразделений парламентских партий. Проекта реализуется Центром социологии и региональной политики совместно с Институтом непрерывного образования ПсковГУ и при поддержке Псковского областного Собрания депутатов.