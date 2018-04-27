Псковский облизбирком и руководители реготделений партий обсудили итоги президентской кампании и особенности предстоящих выборов

10:24, 28 апреля 2018, ПАИ

27 апреля Избирательная комиссия Псковской области провела семинар с руководителями региональных отделений политических партий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома. Открывая семинар, председатель областного Избиркома Михаил Иванов отметил, что все стороны заинтересованы в деловом и конструктивном разговоре и такие встречи - это дискуссионная площадка, которая позволяет вместе разрешить все сложности и обсудить предстоящие задачи. Он отметил, что основные вопросы семинара - итоги избирательной кампании по выборам президента РФ на территории Псковской области, формирование участковых избирательных комиссий состава и резерва составов участковых избирательных комиссий 2018-2023гг. и особенности подготовки и проведения предстоящего единого дня голосования 9 сентября.

Михаил Иванов также поблагодарил присутствующих руководителей региональных политических партий за желание принять участие в семинаре. На встрече присутствовали секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов и первый заместитель начальника управления внутренней политики администрации Псковской области Александр Егоров.

С итогами избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации присутствующих ознакомил заместитель председателя Иван Патлач. Он обратил внимание региональных партий на организацию наблюдения на избирательных участках в день голосования 18 марта и отметил, что более 2000 наблюдателей были задействованы от кандидатов и политических партий. «Важно отметить, что от них в избирательные комиссии не поступало жалоб на нарушение избирательного законодательства и проведения выборов», - пояснил Иван Патлач.

Секретарь регионального Избиркома Сергей Ковальчук также обратил внимание участников семинара на особенности выборов в единый день голосования 9 сентября. К их числу относится новый порядок включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Псковской области. 26 апреля, в ходе 20-й сессии, депутаты областного Собрания приняли закон «О внесении изменений в Избирательный кодекс Псковской области», устанавливающий этот механизм реализации избирательных прав граждан на выборах губернатора. Соответствующее заявление можно будет подать в территориальные, участковые избирательные комиссии, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, через портал госуслуг.

К особенностям избирательной кампании Сергей Ковальчук также отнес изготовление всех протоколов УИК о результатах голосования с машиночитаемым QR-кодом, применение КОИБов.

Он рассказал, что кроме выборов губернатора региона, В Псковской области в единый день голосования, на данный момент, планируются дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, выборы 7-ми глав районов- Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского, а также допвыборы депутата Собрания депутатов Локнянского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 и 13 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов городских и сельских поселений.

Более подробная информация о предстоящих выборах на территории Псковской области на сайте Избиркома http://pskov.izbirkom.ru/ в разделе Важная информация.

Представителям партии также напомнили, что Избирательная комиссия Псковской области продолжает прием сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал 2018 года от региональных отделений политических партий. В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» региональные отделения обязаны представить финансовую отчетность не позднее 30 апреля 2018 года.

По последним данным, отчеты в областной избирком представили 31 региональное отделение политических партий. Всего в Псковской области свою деятельность осуществляют 44 отделения партий.

Участникам встречи пояснили, в соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии от 16 марта 2018 года №149/1251-7 изменена форма сводного финансового отчета политической партии и сведений о поступлении и расходовании средств.

Организаторы ответили на актуальные вопросы участников семинара, также достигнута договоренность о продолжении дальнейшей совместной работы и проведении консультаций с представителями региональных отделений политических партий по вопросам проведения и организации предстоящих выборов и избирательного процесса в целом.