Исчезнувшую два года назад женщину ищет полиция в Пскове

18:55, 28 апреля 2018, ПАИ

В Пскове разыскивается 35-летняя Татьяна Михайлова, зарегистрированная в доме по улице Стахановской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, с февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета в черную куртку и джинсы, кроссовки. У девушки отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.