0
18:26
Мир, труд, май
14:14
В заседании Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании принимает участие Александр Котов
12:55
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму
22:14
Путин сформулировал угрозы границам России
21:19
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
14:20
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания
22:01
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
Еще новости
Политика

До 10 мая ТИКи Псковской области собирают от партий предложения по кандидатурам в новый состав участковых избиркомов

До 10 мая территориальные избирательные комиссии Псковской области принимают предложения от политических партий по кандидатурам в новый состав участковых избирательных комиссий (УИК) 2018-2023 годов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, об этом 27 апреля на семинаре с руководителями региональных отделений политических партий сообщил секретарь облзбиркома Сергей Ковальчук.

Он пояснил, что пятилетний срок полномочий всех УИК Псковской области, сформированных в 2013 году, истекает, поэтому в срок до назначения избирательных кампаний Единого дня голосования 9 сентября 2018 года необходимо сформировать участковые избирательные комиссии нового срока полномочий на постоянной основе.

В этой связи Сергей Ковальчук призвала представителей политических партий при выдвижении своих кандидатов  в составы УИК тщательно подходить к отбору  своих претендентов в соответствии с требованиями действующего федерального и регионального законодательства и учитывать, что это очень ответственная и нелегкая работа.

Прием предложений в состав участковых избирательных комиссий и резерв составов от субъектов выдвижения кандидатур осуществляется в течении 30 дней со дня опубликования ТИК в муниципальных СМИ соответствующего сообщения.

К сведению, информация об опубликовании информационных сообщений о сборе предложений по формированию участковых избирательных комиссий состава и резерва составов участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 годов. на сайте Избиркома в разделе Важная информация.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В заседании Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании принимает участие Александр Котов
27 апреля 2018
В заседании Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании принимает участие Александр Котов
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму
27 апреля 2018
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму 2
Путин сформулировал угрозы границам России
26 апреля 2018
Путин сформулировал угрозы границам России
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
26 апреля 2018
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания
26 апреля 2018
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания 2
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
25 апреля 2018
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
25 апреля 2018
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества 1
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
23 апреля 2018
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно

Идет загрузка...