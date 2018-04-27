До 10 мая ТИКи Псковской области собирают от партий предложения по кандидатурам в новый состав участковых избиркомов

11:04, 28 апреля 2018, ПАИ

До 10 мая территориальные избирательные комиссии Псковской области принимают предложения от политических партий по кандидатурам в новый состав участковых избирательных комиссий (УИК) 2018-2023 годов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, об этом 27 апреля на семинаре с руководителями региональных отделений политических партий сообщил секретарь облзбиркома Сергей Ковальчук.

Он пояснил, что пятилетний срок полномочий всех УИК Псковской области, сформированных в 2013 году, истекает, поэтому в срок до назначения избирательных кампаний Единого дня голосования 9 сентября 2018 года необходимо сформировать участковые избирательные комиссии нового срока полномочий на постоянной основе.

В этой связи Сергей Ковальчук призвала представителей политических партий при выдвижении своих кандидатов в составы УИК тщательно подходить к отбору своих претендентов в соответствии с требованиями действующего федерального и регионального законодательства и учитывать, что это очень ответственная и нелегкая работа.

Прием предложений в состав участковых избирательных комиссий и резерв составов от субъектов выдвижения кандидатур осуществляется в течении 30 дней со дня опубликования ТИК в муниципальных СМИ соответствующего сообщения.

К сведению, информация об опубликовании информационных сообщений о сборе предложений по формированию участковых избирательных комиссий состава и резерва составов участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 годов. на сайте Избиркома в разделе Важная информация.