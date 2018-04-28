Прокурор Псковской области провел личный прием граждан

13:32, 28 апреля 2018, ПАИ

27 апреля прокурор Псковской области Сергей Белов провел в Пскове личный прием граждан по поручению президента России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к прокурору области, стали нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании многоквартирных домов и парковой зоны в городе Пскове и вопросы компенсации на питание детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому.

Жительница Пскова обратилась на прием по поводу нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства на территории инфекционного отделения ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» и при содержании многоквартирных домов в Пскове.

Жительница Псковского района, являющаяся матерью ребенка-инвалида, обеспокоена отсутствием компенсации на питание детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому.

В ходе личного приема заявителям подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы.о всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется прокурором области.