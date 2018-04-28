0
15:14
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
14:48
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
14:22
Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан
13:57
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
12:50
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango»
12:46
Весенний субботник на Гремячей горе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:31
Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Прокурор Псковской области провел личный прием граждан

27 апреля прокурор Псковской области Сергей Белов провел в Пскове личный прием граждан по поручению президента России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к прокурору области, стали нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании многоквартирных домов и парковой зоны в городе Пскове и вопросы компенсации на питание детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому.

Жительница Пскова обратилась на прием по поводу нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства на территории инфекционного отделения ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» и при содержании многоквартирных домов в Пскове.

Жительница Псковского района, являющаяся матерью ребенка-инвалида, обеспокоена отсутствием компенсации на питание детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому.

В ходе личного приема заявителям подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы.о всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется прокурором области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
28 апреля 2018
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
28 апреля 2018
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан
28 апреля 2018
Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
28 апреля 2018
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango»
28 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango» 1
Весенний субботник на Гремячей горе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 апреля 2018
Весенний субботник на Гремячей горе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО)
28 апреля 2018
Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО) 3
София Сопелева стала победительницей интернет-голосования за «Мисс Супер-фитнес 2018» на ПАИ
28 апреля 2018
София Сопелева стала победительницей интернет-голосования за «Мисс Супер-фитнес 2018» на ПАИ

Идет загрузка...