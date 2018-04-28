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Общество

Административную ответственность понесли четыре организации Псковской области по инициативе инспекции труда

К административной ответственности мировой суд привлек четыре организации Псковской области по материалам региональной Государственной инспекции труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Наказание понесли ООО «Минкар», ООО «ТД Петровна», ООО «Стройтранс» и ООО «Инвел-про», которые не представили в ГИТ затребованные документы, необходимые для проведения проверки, и тем самым воспрепятствовали проведению контрольно-надзорных мероприятий органом государственного надзора.

Мировой суд в отношении организаций вынес постановления об административном правонарушении за уклонение от проведения проверки.

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