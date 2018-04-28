В центре Петербурга открылся ресторан псковской кухни

10:42, 28 апреля 2018, ПАИ

Ресторан псковской кухни «Скобари» открыл в Санкт Петербурге (ул. Рубинштейна, 3) Александр Затуливетров, сообщает портал Restorating. «Скобари — это обобщенное название жителей Пскова, суровых и мужественных. Эту идею продолжили в меню и в интерьере», - пишет сайт Restoclub.ru.

Отмечается, что «кухню в «Скобарях» ставил настоящий пскович, получился микс русских, белорусских и эстонских кулинарных традиций». По данным Псковского агентства информации, речь идет о Михаиле Дмитриеве, также ставившем кухню в петербургских заведениях «МыЖеНаТы», «Бутербродский bar».

«Интерьер нарочито брутальный: зал декорировали искусственным камнем, под потолком - массивные потолочные балки, повсюду — крестьянские предметы быта: коромысла, ухваты, ключи», - говорится в описании «Скобарей».