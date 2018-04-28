Нарушения при антикоррупционной экспертизе правил использования водных объектов в Пскове выявила прокуратура
Псковская транспортная прокуратура провела мониторинг нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Установлено, что отдельные положения правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков», для личных и бытовых нужд, утвержденных решением Псковской городской Думы, противоречат требованиям действующего законодательства (нарушение компетенции при принятии нормативного правового акта).
С целью устранения данных нарушений закона псковская транспортная прокуратура опротестовала этот правовой акт. Нарушения закона устранены.