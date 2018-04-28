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Общество

Нарушения при антикоррупционной экспертизе правил использования водных объектов в Пскове выявила прокуратура

Псковская транспортная прокуратура провела мониторинг нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что отдельные положения правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков», для личных и бытовых нужд, утвержденных решением Псковской городской Думы, противоречат требованиям действующего законодательства (нарушение компетенции при принятии нормативного правового акта).

С целью устранения данных нарушений закона псковская транспортная прокуратура опротестовала этот правовой акт. Нарушения закона устранены.

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