Стиральная машинка едва не стала причиной пожара в псковской квартире

13:46, 28 апреля 2018, ПАИ

27 апреля в 16:20 поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире по адресу: Псков, улица Лепешинского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Отмечается, в кухне квартиры размером 2х3 метра загорелась стиральная машинка 2018 года выпуска, что привело к закопчению помещения. Причиной возгорания стала короткой замыкание электропроводки стиральной машинки.

Как отметили в пресс-службе, жильцы самостоятельно потушили возгорание до приезда пожарных.

На место возгорания выезжали 3 единицы техники – две автоцистерны и одна автолестница, а также 6 сотрудников ПСЧ № 2.