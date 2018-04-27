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Нарушения пожарной безопасности выявлены в великолукском учебном заведении

Великолукская транспортная прокуратура в великолукском филиале ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» и общежитиях великолукского техникума железнодорожного транспорта обнаружила нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, установлено, что в общежитии техникума пути эвакуации людей при пожаре не обозначены. Кроме того, одна из дверей эвакуационного выхода в учебном корпусе филиала университета закрыта на замок.

В этой связи великолукская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ответственного за пожарную безопасность в указанном техникуме по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Директору филиала университета внесено представление. Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений контролируются.

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