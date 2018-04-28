По вине молодого водителя в Великолукском районе в ДТП пострадал 19-летний пассажир

11:34, 28 апреля 2018, ПАИ

28 апреля в 23:50 на 474-м километре автодороги «Москва-Балтия» в Великолукском районе трезвый 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на металлическое ограждение дороги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Причиной дорожно-транспортного происшествия явился небезопасный скоростной режим, который выбрал молодой водитель, в результате чего он не справился с управлением.

Отмечается, что не пристёгнутый 19-летний пассажир автомобиля получил ушиб грудной клетки, госпитализация не потребовалась.

Также сотрудники МЧС приняли участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия 27 апреля 22:36 в Порхове на проспекте Ленина с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники и 3 человека. И 27 апреля в 23:30 поступило сообщение о ДТП в деревне Русаново Великолукского района с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники и 3 человека.