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Общество

За нарушение проведения оценки условий труда наказаны несколько псковских компаний

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности несколько организаций за нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, такие нарушения были выявлены в ООО «БСК», ООО «Плюсская аптека», ООО «Бизнес-консалтинг», ООО «Агро Торф ЛТД», ООО «ГК Домос».

Отмечается, что работники этих организаций не были ознакомлены с условиями труда, не проинформированы о возможном риске повреждения здоровья, о причитающихся гарантиях и компенсациях, о полагающихся средствах индивидуальной защиты.

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