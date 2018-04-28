За нарушение проведения оценки условий труда наказаны несколько псковских компаний
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности несколько организаций за нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, такие нарушения были выявлены в ООО «БСК», ООО «Плюсская аптека», ООО «Бизнес-консалтинг», ООО «Агро Торф ЛТД», ООО «ГК Домос».
Отмечается, что работники этих организаций не были ознакомлены с условиями труда, не проинформированы о возможном риске повреждения здоровья, о причитающихся гарантиях и компенсациях, о полагающихся средствах индивидуальной защиты.